Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе выступил с критикой в адрес руководящих структур Европейского союза. В эфире телекомпании "Имеди" он заявил, что недружественная политика Брюсселя подрывает авторитет объединения в глазах граждан.

По словам премьера, грузинский народ видит, что европейская бюрократия относится к нему враждебно и подкрепляет это конкретными шагами. На этом фоне доверие к чиновникам ЕС резко падает, и, к сожалению, этот негатив переносится на восприятие всего союза в целом.

Кобахидзе обвинил Каллас в постыдном абсурде

Отношения между Тбилиси и Брюсселем испортились после принятия грузинским парламентом закона об иноагентах в мае 2024 года. В ноябре того же года кабмин Кобахидзе приостановил рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству в ЕС до 2028 года.

Европейские государства в ответ регулярно критикуют курс действующих властей закавказской республики.