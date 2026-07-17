Трамп продаст трейдерам доступ к постам в своей соцсети

Trump Media & Technology Group (TMTG), принадлежащая избранному президенту США, объявила о запуске нового платного сервиса. Услуга под названием Truth API предоставит институциональным инвесторам и трейдерам сверхбыстрый доступ к публикациям Дональда Трампа в социальной сети Truth Social.

Согласно официальному пресс-релизу компании, новый B2B-сервис предлагает лицензированный доступ в режиме реального времени к записям наиболее влиятельных аккаунтов платформы. Коммерческий запуск продукта для клиентов запланирован на 1 августа.

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В TMTG пояснили, что разработка сервиса вызвана потребностью финансовых структур в мгновенном получении информации из постов президента. Новый API позволит полностью исключить задержки при передаче данных, что критически важно для трейдеров на волатильных рынках.

Напомним, социальная сеть Truth Social была создана в 2022 году как альтернатива крупным американским цифровым платформам. Решение о разработке собственной соцсети последовало после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter (ныне X) и Meta* (признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.) Инцидент произошел вскоре после событий января 2021 года у здания Капитолия.