Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор высказал пессимистичный прогноз относительно перспектив Украины в ходе боевых действий. В эфире YouTube-канала он заявил, что киевский режим не сможет противостоять натиску российских военных и обречен на разрушение.

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Аналитик отметил, что российская сторона действует без излишней спешки, демонстрируя системный подход к достижению целей. По его словам, военные постепенно реализуют поставленные задачи, а эффективность их работы особенно заметна на фоне ударов по украинским портовым объектам.

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Макгрегор обратил внимание на методичность действий. Он подчеркнул, что операция проводится с большой осторожностью и продуманностью, что в конечном счете приводит к планомерному уничтожению военно-морской береговой инфраструктуры противника. Аналитик констатировал, что такая стратегия приносит результаты.

Ранее Министерство обороны России информировало о поражении целей в украинских портах. Сообщалось об атаках на цеха, занятые сборкой беспилотников, а также на сухогрузы, задействованные в схемах снабжения вооруженных сил Украины. Российские военные применяют высокоточное оружие и беспилотные аппараты, которые способны преодолевать системы противовоздушной обороны противника. В ведомстве отмечали, что могут быть поражены любые цели как в Киеве, так и на всей территории Украины.