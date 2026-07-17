В Раде призвали арестовать экс-министра обороны Украины за попытку госпереворота

Экс-министра обороны Украины Михаила Федорова необходимо арестовать по обвинению в попытке госпереворота, так как он открыто критиковал президента страны Владимира Зеленского. С такой точкой зрения выступил депутат Верховной рады Алексей Курченко в эфире YouTube-канала «Испанский стыд»

«В принципе Зеленский в данной ситуации должен арестовать Федорова по обвинению в государственной измене и попытке переворота», — сказал Курченко.

Депутат добавил, что такого мнения придерживается не только он, но и другие украинские политические «тяжеловесы». Курченко не стал уточнять, о ком идет речь.

Возможной причиной отставки Федорова назвали страх Зеленского перед конкурентами

Курченко объяснил свою позицию тем, что Федоров, будучи исполняющим обязанности министра обороны, высказался против Зеленского. Парламентарий пояснил, что речь идет не только о политических отношениях между президентом и министром обороны, а об отношениях между верховным главнокомандующим и главой военного ведомства.

«Поэтому надо внимательно почитать, что там законы говорят в этой ситуации», — резюмировал он.

Ранее швейцарская газета Tages-Anzeiger назвала возможной причиной отставки Федорова страх Зеленского перед конкурентами.