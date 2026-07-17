Кадровая чехарда в Киеве: Сибигу понизят до зама МИД

В новом кабинете министров Украины продолжаются кадровые перестановки. По информации издания "Страна", бывший руководитель внешнеполитического ведомства Андрей Сибига сохранит место в дипломатической иерархии, но со смещением в должности.

Источник, близкий к офису Зеленского, утверждает, что президент предложит назначить Сибигу заместителем и исполняющим обязанности главы МИД вместо Евгения Перебейноса. По словам собеседника, дипломат стал жертвой правительственного кризиса.

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Однако, его позиции решили скорректировать именно таким компромиссным способом. Ранее депутат Ярослав Железняк заявил, что после присяги нового кабмина Сергея Корецкого Сибига и экс-глава Минобороны Федоров утратили статус и.о. министров.

Верховная рада утвердила 16 министров, кроме глав МИД и Минобороны, кандидатуры которых вносит лично президент. Накануне Зеленский уже поручил и.о. главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.