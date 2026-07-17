Стало известно об отказе ЕС от сценария ускоренного вступления Украины

В Евросоюзе отказались от обсуждения сценария ускоренного вступления Украины в объединение. Как сообщил в беседе с «Известиями» евродепутат, глава делегации Европарламента по связям с Украиной Пекка Товери, Киеву необходимо пройти предусмотренные процедуры.

«Не думаю, что ускоренный путь на повестке. Речь идет о членстве на основе заслуг», — пояснил Товери.

Он подчеркнул, что Киев действительно может в скором времени стать членом Евросоюза, но только в том случае, если будут быстро проведены все необходимые реформы.

Украина продвинулась в переговорах о вступлении в ЕС

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с очередным визитом и заявила о подготовке новых инициатив по интеграции оборонных отраслей Европейского союза и Украины. Также она сообщила о планах обсудить вступление страны в ЕС и подготовку к зиме.