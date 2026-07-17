Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал получение мэром Лондона Садиком Ханом дворянского титула.

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Дмитриев задался вопросом, «могут ли члены банд, занимающихся грумингом, получить дворянский титул за празднование инклюзивного мультикультурализма?».

16 июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер присвоил Хану звание пэра, которое предоставляет мэру Лондона возможность заседать в Палате лордов.

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В июне Хан обвинил сторонников президента США Дональда Трампа, Россию и Китай в появлении в соцсетях публикаций, которые принижают значение столицы Великобритании. Хан заявил, что пользователи социальных сетей и так называемые «боты», связанные с Китаем, Россией и сторонниками Трампа, якобы несут ответственность за некие публикации, которые распространяют «дезинформацию» об уровне преступности в Лондоне.

Ранее сообщалось, что мэр Лондона стал зарабатывать больше премьера Великобритании.