Конфликт на Украине бы не начался, если бы Ангела Меркель занимала пост канцлера Германии после 2021 года. С такой точкой зрения в беседе с газетой Neue Zürcher Zeitung выразил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

«Война не разразилась бы в таком виде, если бы Минские соглашения по-прежнему оставались в силе и выполнялись. Я даже пойду дальше и скажу: если бы Ангела Меркель осталась канцлером, войны бы не было», — сказал дипломат.

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Он отметил, что такому исходу были бы рады даже те жители Украины, которые выступали против соглашений, пояснив, что сейчас в ходе переговоров президенту республики Владимиру Зеленскому предложат меньше, чем тогда.

Ранее директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко заявил, что Украина так и не смогла принять Минские соглашения из-за пунктов о федерализации страны.