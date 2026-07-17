Трамп признал попытки Израиля повлиять на мнение граждан США

Американский президент Дональд Трамп согласен с мнением, согласно которому Израиль и ряд других государств пытаются оказывать влияние на общественное мнение в США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, чье выступление опубликовал канал Белого дома Rapid Response 47 на своей странице в соцсети X.

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«На этот счет нет никаких сомнений, это базовый факт», — заверила она.

До этого вице-президент Джей Ди Вэнс в подкасте американского телеведущего и комика Джо Рогана заявил о том, что в правительстве Израиля есть люди, которые манипулируют общественным мнением в США. По его словам, таким образом они пытаются продолжить войну с Ираном.

США попали в ловушку Ирана

До этого администрация США сообщила о якобы сохраняющемся диалоге с Ираном и готовности Тегерана к достижению договоренностей о прекращении боевых действий. По словам Ливитт, данные заявления со стороны Тегерана обусловлены интенсивными ударами американских вооруженных сил по иранским объектам.

Ранее в США оценили сроки восстановления запасов боеприпасов после конфликта с Ираном.