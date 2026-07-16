В Венгрии начали расследование против Сийярто из-за связи с Россией

Председатель правительства Венгрии Петер Мадьяр заявил, что правительство страны начало расследование против бывшего министра иностранных дел страны Петера Сийярто. Причиной расследования стали его связи с Россией. Об этом сообщает портал 444.hu.

По слова Мадьяра, расследование сосредоточено вокруг неких «секретных документов». Каких-либо других деталей расследования он не привел.

«Насколько мне известно, оно начато, и, если появится что-то, о чем можно сообщить общественности, мы сделаем это», — заявил он.

Ранее Сийярто сложил полномочия депутата парламента Венгрии.