Коалиция Мелони вступились за ювелира-убийцу

Правящая коалиция Италии во главе с премьер-министром страны Джорджей Мелони призвала к помилованию 72-летнего ювелира Марио Роджеро — ранее он был осужден за убийство двух грабителей. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что коалиция подала соответствующее обращение. Оно было поддержано на уровне правительства. В дальнейшем авторы инициативы намерены организовать сбор подписей под прошением о помиловании Роджеро.

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Как рассказали в коалиции, главной причиной для пересмотра приговора является преклонный возраст подсудимого.

В 2021 году Роджеро попытались ограбить, когда он находился в своем ювелирном магазине. В итоге он открыл по грабителям огонь — двое из них умерли, еще один получил ранения. Суд квалифицировал действия Роджеро как как превышение пределов самообороны. В результате его приговорили к лишению свободы на 14 лет и 9 месяцев.