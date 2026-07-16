Мадьяр потребовал от президента Венгрии уйти в отставку не позже 18 июля

Президент Венгрии Тамаш Шуйок должен не позже 18 июля подписать принятую парламентом 17-ю поправку к конституции, предусматривающую его отстранение от должности. Как заявил премьер-министр Петер Мадьяр, в противном случае против главы государства может быть начата процедура импичмента.

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"Пятидневный срок, отведенный ему на подписание 17-й поправки к Основному закону, истекает в субботу вечером", - сказал Мадьяр на пресс-конференции в Будапеште.

Он напомнил, что депутаты одобрили этот документ 13 июля, а в соответствии с законодательством президенту отводится пять дней на то, чтобы либо поставить под ним свою подпись, либо отклонить.

Президент может направить его со своими замечаниями в Конституционный суд (КС), если обнаружит какие-то процедурные нарушения при его прохождении через парламент (претензии по существу поправки не принимаются). Мадьяр считает, что никаких оснований для такого развития событий нет.

"Надеюсь, что он этого не сделает", - сказал премьер.

"Если же этот нежелательный сценарий будет реализован, то мы предпримем необходимые шаги в надлежащее время и надлежащим образом", - предупредил премьер.

Ранее он открыто угрожал инициировать в парламенте против Шуйока "процедуру отстранения от должности", то есть импичмента. Правительство давало понять, что отказ президента подписать 17-ю поправку и ее безосновательное направление в КС могут быть расценены как серьезное нарушение закона.

Шуйок уже неоднократно выражал несогласие с этим документом, называя его антиконституционным, политически мотивированным и ведущим к узурпации власти. Он также отмечал, что 17-я поправка носит персонифицированный характер, то есть направлена против конкретного лица, что считается недопустимым с правовой точки зрения.

Мадьяр, пришедший к власти после победы его партии "Тиса" на парламентских выборах 12 апреля, объявил о намерении разработать в течение года проект новой конституции Венгрии. На это время, по его мнению, стране будет нужен другой президент. Он считает, что Шуйок не справился со своими обязанностями гаранта верховенства закона, поскольку закрывал глаза на злоупотребления прежнего правительства во главе с Виктором Орбаном.