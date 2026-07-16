Белый дом получил сигнал о мире от Ирана

Тегеран обратился к Соединенным Штатам с просьбой прекратить огонь, рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Об этом пишет The Guardian.

Журналисты отметили, что Левитт вернулась из декретного отпуска и первым делом рассказала, что президент США Дональд Трамп посетит финал чемпионата мира по футболу FIFA в Нью-Йорке в воскресенье, 19 июля.

По словам Левитт, американские силы продолжают наносить массовые удары по территории Исламской республики.

Атаки со стороны США, объяснила пресс-секретарь, стали ответом на нарушение Ираном меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами, а также на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе.

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Вместе с тем, добавила она, переговоры не зашли в тупик, контакты между Тегераном и Вашингтоном «продолжаются».

«Они хотят заключить с нами сделку, потому что терпят сокрушительные удары со стороны вооруженных сил Соединенных Штатов», — заметила Левитт.

Авторы статьи уточнили, что пресс-секретарь в очередной повторила мантру американского лидера о том, что Иран «очень хочет договориться».