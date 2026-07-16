Ермак съездил к главкому ВСУ на фоне отставки министра обороны Украины

Согласно информации, опубликованной изданием «Украинская правда», обвиняемый в коррупционных схемах бывший глава Офиса президента Андрей Ермак провел личную встречу с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским. Это событие произошло на фоне грядущей отставки министра обороны Михаила Федорова.

По данным журналистов, около 19:00 по московскому времени Ермак прибыл в командный пункт Сырского, расположенный в одной из областей, прилегающих к линии фронта, и провел с ним переговоры, продолжавшиеся два часа.

Представители издания пытались получить комментарии от обеих сторон конфликта, однако на данный момент ответов от Андрея Ермака и Александра Сырского не поступило.

Ранее Владимир Зеленский объявил о планах провести очередной правительственный кризис, включавший увольнение Михаила Федорова с поста министра обороны. В четверг по стране прокатилась волна протестных акций: часть митингов была посвящена поддержке Федорова, а другая часть — критике в адрес Сырского. В связи с этим Зеленский поручил временно исполняющему обязанности главы СБУ Евгению Хмаре выполнять функции министра обороны до назначения нового кандидата.