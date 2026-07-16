Белый дом уволил оператора телесуфлера, делавшего ставки на содержание речей Трампа

Белый дом сообщил об увольнении оператора телесуфлера, уличенного в ставках на содержание выступлений американского лидера Дональда Трампа.

Как сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Трамп был обеспокоен сообщениями СМИ о том, что один из сотрудников, обеспечивающих работу телесуфлера, заработал свыше $100 тыс., делая ставки на содержание его выступлений. По ее словам, администрация уведомила онлайн-платформу Kalshi о "подозрительной активности".

"Они провели проверку, установили личность этого человека, и он больше не работает в Белом доме", - заявила Ливитт.

Она подчеркнула, что соответствующее решение принял лично Трамп. При этом она пояснила, что во время обращения к согражданам в 21:00 (04:00 мск 17 июля) американский лидер будет пользоваться телесуфлером, но управлять им будет другой сотрудник.