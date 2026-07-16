Зеленский заявил о кадровой перезагрузке украинских посольств
Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал кадровую перезагрузку украинских посольств. Об этом пишет украинское издание «Униан».
По его словам, обсуждается вопрос о перезапуске зарубежных представительств.
«Украинские посольства должны быть очень эффективными — и такими они и будут», — указал он.
Ранее бывший британский дипломат Иан Прауд заявил, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в обострении конфликта, поскольку это позволяет ему сохранять контроль над страной.