Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал кадровую перезагрузку украинских посольств. Об этом пишет украинское издание «Униан».

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По его словам, обсуждается вопрос о перезапуске зарубежных представительств.

«Украинские посольства должны быть очень эффективными — и такими они и будут», — указал он.

Ранее бывший британский дипломат Иан Прауд заявил, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в обострении конфликта, поскольку это позволяет ему сохранять контроль над страной.