В Раде заявили о подготовке СБУ обвинений в адрес Федорова

Служба безопасности Украины (СБУ) в ускоренном режиме готовится предъявить обвинение бывшему министру обороны страны Михаилу Федорову. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале.

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«Информатор — бывший товарищ, партнер и действующий нардеп — Миша Крячко», — написал он.

Мосийчук уточнил, что потенциальное уголовное дело связано с получением Федоровым денег от сети мошеннических кол-центров и онлайн-казино. По данным экс-депутат, речь идет примерно о $70 млн (5,5 млрд рублей).

На Украине проходят акции протеста против отставки Федорова, о которой стало известно накануне. Украинские СМИ связывают увольнение главы военного ведомства с конфликтом с главкомом ВСУ Александром Сырским. Сам Федоров уже признал, что хотел провести «кардинальные кадровые решения», включающие смену главкома и начальника Генштаба. Он считает, что в его отставке виноват Сырский, который «решил расколоть страну». Федоров также надеется, что Зеленский передумает его увольнять, «так как он слышит народ».

До этого член экспертного совета при комитете Госдумы по обороне Вячеслав Калинин заявил, что отправленного в отставку Федорова активно поддерживает американский бигтех, в том числе IT-миллиардеры Илон Маск и Алекс Карп. На этом фоне может разгореться серьезная война, так как окружение экс-министра, заработавшее на военных контрактах миллиарды, будет бороться до конца, отметил военный эксперт.