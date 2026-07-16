В военном руководстве Украины произошел раскол

Увольнение министра обороны Украины Михаила Федорова продемонстрировало раскол среди украинского военного руководства и даже среди парламентского большинства. Такое мнение высказывает газета Financial Times (FT) в статье, посвященной кабинетным перестановкам на Украине.

В качестве примера газета приводит решение заместителя командующего Воздушными силами ВСУ Павла Елизарова уйти в отставку в знак протеста против увольнения Федорова. Источники газеты из правящей партии "Слуга народа" назвали царящую в Верховной раде атмосферу взрывоопасной.

Financial Times напоминает, что вызванные этой перестановкой массовые протесты проходят ровно через год после аналогичных демонстраций, вызванных неудачной кампанией Владимира Зеленского против антикоррупционных служб. Однако если тогда наибольшему давлению подвергся руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, вынужденный уйти в отставку, то сейчас, полагает газета, давление сконцентрировано непосредственно на самом Зеленском.

Зеленский назначил исполняющего обязанности министра обороны

Говоря же об обстоятельствах отставки Федорова, назначенного на эту должность лишь в январе, Financial Times пишет, что представители оборонной промышленности, высокопоставленные украинские чиновники, депутаты от партии Зеленского, а также другие источники, в том числе публично, заявляли, что Федоров препятствовал интересам тех, кто стремился извлечь прибыль из огромного военного оборонного бюджета Украины.

Причиной для снятия Федорова с поста стали разногласия между ним и украинским генералитетом, в том числе главкомом ВСУ Александром Сырским. На этом фоне в четверг во многих крупных городах Украины были организованы митинги против отставки Федорова. Люди вышли на протесты в Киеве, а также в Днепропетровске, Житомире, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Луцке, Львове, Николаеве, Одессе, Полтаве, Тернополе, Харькове, Чернигове и подконтрольном Киеву городе Запорожье. В Киеве и во Львове на улицы вышли более 1 тыс. человек.

Позже Зеленский поручил и.о. председателя Службы безопасности Украины Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.