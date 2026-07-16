Меч Люка Скайуокера продали почти в четыре раза дороже стартовой оценки
Реквизит из культового фильма «Звездные войны» традиционно пользуется спросом на аукционах, лоты уходят за миллионы долларов. Об этом пишет портал Hollywood Reporter.
Автор статьи отметил, что на днях на акцион был выставлен оригинальный световой меч Люка Скайуокера, которым он сражался с Дартом Вейдером в картине 1980 года «Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар».
По его данным, лот изначально выставлялся с оценкой в $1 млн, а эксперты ожидали, что цена может вырасти максимум до $2 млн. Вместе с тем, торги стартовали очень резво и меч ушел новому владельцу за $3,75 млн.
Ранее сообщалось, что с торгов на аукционе Propstore в Лос-Анджелесе ушел световой меч Дарта Вейдера из «Империи наносит ответный удар» и «Возвращения джедая». Коллекционеру пришлось выложить за него в 2025 году $3,65 млн.
Один из экранных роботов R2-D2, собранный из нескольких корпусов и использовавшийся в съемках классической трилогии, ушел с аукциона за сумму около $2,76 млн.
Пистолет-бластер Хана Соло, созданный на основе Mauser C96 и использовавшийся в оригинальной трилогии продали за $1,057 млн, а оригинальный шлем, который носил Дэвид Проуз в роли Вейдера во втором фильме трилогии, ушел почти за $1 млн.