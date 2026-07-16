Меч Люка Скайуокера продали почти в четыре раза дороже стартовой оценки

Реквизит из культового фильма «Звездные войны» традиционно пользуется спросом на аукционах, лоты уходят за миллионы долларов. Об этом пишет портал Hollywood Reporter.

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Автор статьи отметил, что на днях на акцион был выставлен оригинальный световой меч Люка Скайуокера, которым он сражался с Дартом Вейдером в картине 1980 года «Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар».

По его данным, лот изначально выставлялся с оценкой в $1 млн, а эксперты ожидали, что цена может вырасти максимум до $2 млн. Вместе с тем, торги стартовали очень резво и меч ушел новому владельцу за $3,75 млн.

Ранее сообщалось, что с торгов на аукционе Propstore в Лос-Анджелесе ушел световой меч Дарта Вейдера из «Империи наносит ответный удар» и «Возвращения джедая». Коллекционеру пришлось выложить за него в 2025 году $3,65 млн.

Один из экранных роботов R2-D2, собранный из нескольких корпусов и использовавшийся в съемках классической трилогии, ушел с аукциона за сумму около $2,76 млн.

Пистолет-бластер Хана Соло, созданный на основе Mauser C96 и использовавшийся в оригинальной трилогии продали за $1,057 млн, а оригинальный шлем, который носил Дэвид Проуз в роли Вейдера во втором фильме трилогии, ушел почти за $1 млн.