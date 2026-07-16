В США ожидают аномальную жару и смог

Национальная служба погоды США сообщила, что в ближайшие дни в страну могут прийти аномальная жара, смог из-за лесных пожаров, а также наводнения из-за ливней. Об этом сообщает РИА Новости.

На этом фоне служба выпустила оповещения о жаре и влажности для ряда районов Северных равнин и Среднего Запада.

«Смог из-за лесных пожаров оказывает влияние на значительную часть Великих озер и на северо-запад США. Действуют предупреждения о качестве воздуха», — сообщили в службе.

Жителей Техаса, напротив, предупредили о сильных ливнях и наводнениях. Ожидается, что в некоторых районах штата пройдут «катастрофические разливы рек» и стремительный подъем уровня воды. Риск подтоплений также коснется штатов Аризона и Нью-Мексико.

Ранее синоптик заявил, что 30-градусная жара ожидается в Москве в выходные.