СМИ сообщили о взрывах в центре Дубая

В районе Business Bay в Дубае прозвучали взрывы. О пострадавших и повреждениях пока не сообщается, пишет Reuters.

Очевидцы отметили, что громкие взрывы прозвучали около 20:20 по дубайскому времени (19:20 мск).

По предварительным данным, сработала система ПВО. Точная причина пока не называется.

Иранские дроны атаковали Дубай

Ранее сообщалось, что на Ближнем Востоке возобновились масштабные боевые действия между США и Ираном. Стороны обменялись ударами: американские военные ударили по объектам военной и гражданской инфраструктуры республики, КСИР атаковал военные базы противника в макрорегионе.

На фоне эскалации стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает нанесение ударов по объектам энергетики Ирана.

В Тегеране отметили, после появления публикаций о планах американского лидера, что в ответ на такие атаки последует удар по объектам, принадлежащим компаниям Трампа на Ближнем Востоке, в том числе, по гольф-клубам.