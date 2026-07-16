МИД Ирана обвинил США в предательстве дипломатии после новых ударов

Министерство иностранных дел Ирана обвинило США в предательстве дипломатии после новых ударов по территории исламской республики.

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Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Правящие круги США... в открытую предали дипломатию», — заявили в МИД Ирана.

В ведомстве утверждают, что Вашингтон нарушил положения меморандума о прекращении боевых действий спустя 20 дней после его подписания, усилил атаки, ввёл морскую блокаду и нанёс удары по ряду невоенных объектов.

В Тегеране также заявили, что действия США являются военными преступлениями и привели к новому витку эскалации конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый виток дестабилизации в Персидском заливе несёт риски для всей мировой экономики.

Кроме того, член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани заявил РИА Новости, что Тегеран готов вернуться к выполнению меморандума, если аналогичный шаг предпримет Вашингтон.