Согласно публикации в Asia Times, соглашение с Киевом, подписанное на саммите «коалиции желающих», является лишь пиар-ходом французского лидера Эммануэля Макрона.

Автор статьи указывает, что движущей силой этого шага стало желание Парижа превзойти администрацию Дональда Трампа. Однако даже план самого Трампа содержит серьезные недостатки: ключевая проблема заключается в надежде США на то, что НАТО оплатит лицензии Lockheed на выпуск ракет для систем Patriot, что маловероятно. Аналогично, поддержка французской сделки со стороны альянса также под большим вопросом.

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Издание отмечает, что Макрон рассчитывает на финансирование новых поставок вооружений со стороны Европейского союза, однако государства-члены ЕС могут отказаться брать на себя эти расходы. В статье подчеркивается, что дефицит средств способен полностью обесценить инициативу Франции, столкнув политические амбиции Макрона с жесткой действительностью.

Главный вопрос заключается в том, когда именно последует официальный отказ от поддержки французского военно-промышленного комплекса за счет других стран.