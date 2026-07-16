Политолог Богдан Безпалько в разговоре с Рамблером прокомментировал кадровые перестановки в Киеве, где новым премьер-министром стал Сергей Корецкий. Эксперт объяснил истинные причины отставки предыдущего правительства во главе с Юлией Свириденко и оценил, способны ли вспыхнувшие в стране протесты перерасти в новый Майдан.

Ранее Верховная рада Украины утвердила кандидатуру Сергея Корецкого на пост премьер-министра страны — это решение поддержали 289 депутатов при 226 необходимых. Назначение произошло на фоне отставки Юлии Свириденко и всего состава кабмина, а также волны протестов в украинских городах. Митингующие выражают недовольство тем, что за Михаилом Федоровым не сохранили пост министра обороны.

По мнению эксперта, переоценивать значимость фигуры нового украинского премьера не стоит, поскольку вся государственная система страны полностью контролируется извне, а связи Корецкого лишь подтверждают фиктивность борьбы с коррупцией в стране.

Не стоит придавать слишком большого значения личности премьер-министра — Украина находится под внешним управлением. Новый премьер Сергей Корецкий близок к Зеленскому и бизнесмену Миндичу. Возвращение человека из этой обоймы показывает, что Запад видит коррупцию на Украине, но не борется с ней, используя компромат как инструмент контроля над элитами. Версия украинских СМИ, что Корецкого как выходца из нефтегазовой сферы взяли как кризис-менеджера для спасения энергоинфраструктуры — это просто неудачный пиар. В реальности идет мелкая аппаратная борьба и перераспределение потоков, ради чего министерства сейчас дробят и делят заново. Богдан Безпалько Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ

Политолог отметил, что за громкой отставкой кабмина Свириденко стоит попытка офиса президента Украины переложить ответственность за системные провалы на подчиненных, притом что сама Свириденко полностью устраивала западных кураторов.

«Юлия Свириденко подписала договор с американцами, который фактически отдавал недра Украины под многосотлетнюю колонизацию, так что Запад она полностью устраивала. Ее отставка — это желание Зеленского ассоциировать весь негатив в хозяйственной и военной сферах с предшественниками по принципу "царь хороший, бояре плохие". Кроме того, это попытка замаскировать тяжелые инфоповоды и финансовые проблемы, ведь даже лояльные европейские лидеры вроде чешского президента Павла уже признают, что лишних денег на Украину в их казне просто нет».

Комментируя проходящие на Украине акции протеста, вызванные перестановками в силовом аппарате, эксперт подчеркнул, что они носят локальный характер и вполне могли быть просчитаны офисом президента для выпуска пара.

«Эти протесты никак не повлияют на ситуацию. Возможно, Зеленский даже заранее заложил в пакет решений тактическую уступку — вернуть кого-то из силовиков, чтобы успокоить публику. В любом случае, это точно не новый Майдан. Майдан — это сложная технология, требующая внешнего финансирования, координации медиа, боевиков и дипломатического прикрытия. То, что происходит сейчас — это лишь локальные внутриаппаратные игры».

Ранее Верховная Рада Украины утвердила новый состав кабинета министров страны без министров обороны и иностранных дел.