ВОЗ сообщила о выписке последнего пациента с Эболой в Уганде

Последнего пациента с подтвержденным случаем заражения лихорадкой Эбола в Уганде выписывают 16 июля из больницы, что знаменует начало 42-дневного отсчета до официального объявления о завершении вспышки заболевания в стране. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

© Zuma / ТАСС

"В Уганде сегодня выписывают из больницы последнего пациента с подтвержденным диагнозом, что знаменует начало 42-дневного обратного отсчета до окончания вспышки заболевания в этой стране", - сказал он на брифинге в штаб-квартире организации.

По словам главы ВОЗ, за время вспышки в Уганде были зарегистрированы 20 случаев заболевания и два летальных исхода.