Ардестани: США вряд ли захватят иранские острова

США вряд ли станут захватывать иранские острова, поскольку это обернется большими потерями среди американских военных. Об этом РИА Новости заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани.

»(В случае захвата острова — «Газета.Ru») первоочередной целью для них являются удары по побережью Ирана, а далее — вглубь, после чего, предположим, они захватят остров Харк. Но по острову Харк (в случае захвата — «Газета.Ru») можно запускать ракеты, уничтожая американских военных», — сказал он.

По мнению депутата, вероятность попытки захвата все же есть, но маленькая.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Однако 13 июля газета The New York Times написала, что президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении военных действий против Ирана.

С конца прошлой недели Вашингтон и Тегеран обмениваются ударами на Ближнем Востоке. Эскалация произошла на фоне споров сторон об Ормузском проливе. В ночь на 14 июля президент США пообещал несколько серий «сильных ударов» по Исламской Республике и уведомил конгресс о возобновлении военных действий в регионе.

В начале июля президент США обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установки стабильности в регионе.