ФРГ грозят "штрафы" в €38 млрд за провал в политике защиты климата

ФРГ могут грозить дополнительные расходы размером до €38 млрд из-за возможной просрочки выполнения целей климатической политики ЕС. Об этом пишет газета Handelsblatt.

По ее данным, в Германии в последнее время снизились темпы уменьшения выбросов парниковых газов. В 2025 году она сократила выбросы углекислого газа всего на 0,1%. Власти ФРГ прогнозируют, что к 2030 году страна будет выбрасывать в атмосферу на 255 млн тонн углекислого газа больше, чем ей положено в рамках климатической политики Евросоюза.

Из-за этого Берлин должен будет закупать так называемые сертификаты диоксида углерода. Они представляют собой специальные финансовые инструменты климатической политики: страны или компании, которые по каким-то причинам не могут сократить выбросы вредных газов, могут покупать сертификаты у тех стран или компаний, которые успешно их сократили, что позволяет им формально приближаться к целям климатической политики. Стоимость сертификата на тонну парниковых газов, по прогнозам экспертов, будет колебаться в районе €60-150. Таким образом, 255 млн тонн лишних выбросов газов могут обойтись Германии в €38 млрд.