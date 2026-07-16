В Иране назвали условие возвращения к соглашению с США

Меморандум между Ираном и США сейчас не действует, однако Тегеран готов вернуться к его выполнению, если Вашингтон поступит так же. Об этом РИА Новости заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани.

По словам депутата, США отказались от выполнения меморандума, после чего Иран также прекратил его реализацию.

При этом Ардестани подчеркнул, что если Вашингтон вернётся к исполнению документа и будет соблюдать его положения, Тегеран также готов пересмотреть свой подход и возобновить выполнение меморандума.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в ближайшее время потерпит поражение в конфликте с Соединёнными Штатами.