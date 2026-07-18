Депутат Рады призвал уволить Сырского

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк на фоне протестов украинцев призвал уволить главкома ВСУ Александра Сырского из-за устаревшей системы военного управления.

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"Сырского необходимо уволить, - написал депутат в своем Telegram-канале. - Модель военного управления должна соответствовать характеру войны 2026 года. Текущая система этого не обеспечивает".

В частности, Железняк обратил внимание на то, что решения о базовом обеспечении бригад военной техникой согласовывались месяцами, при этом обеспечение получали только лояльные руководству ВСУ командиры. В вооруженных силах наблюдались системные кадровые проблемы, а резонансные уголовные дела и журналистские расследования о пытках и убийствах в ВСУ не приводили к кадровым изменениям.

Также Железняк фактически переложил ответственность за работу военкоматов и принудительную мобилизацию на Сырского, отметив, что "ответственность за провальные решения перекладывается на нижние структуры". Депутат Рады указал, что "пришло время услышать требования людей и принять решение о замене Сырского!"

Призывы о замене Сырского на Украине звучали и ранее. Однако ситуация обострилась после того, как экс-министр обороны Михаил Федоров публично выступил с критикой работы главкома ВСУ. 15 июля Зеленский на встрече с депутатами "Слуги народа" пожаловался на "войну" между Федоровым и Сырским и рассказал, что решил не сохранять за Федоровым пост министра обороны в новом правительстве. На этом фоне во многих городах Украины начались стихийные акции протеста в поддержку Федорова и против Сырского.