Пока вы не уснули: фон дер Ляйен в убежище в Киеве и  Зеленский о конфликте Минобороны и Генштаба

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Зеленский впервые прокомментировал конфликт Минобороны и Генштаба ВСУ

Уволенный с должности министр обороны Украины Михаил Федоров останется на руководящих постах по итогам конфликта с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским.

С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНИАН в Telegram.

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Фон дер Ляйен спряталась в киевском убежище

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была вынуждена прервать общение с журналистами в ходе визита в Киев из-за сигнала тревоги и спрятаться в убежище.

Ранее фон дер Ляйен прибыла с очередным визитом в Киев и заявила о подготовке новых инициатив по интеграции оборонных отраслей Европейского союза (ЕС) и Украины.

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Кандидат в Конгресс назвал Трампа антихристом и призвал его убить

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Кандидат в Конгресс от Республиканской партии во Флориде, бывший морской пехотинец США Уильям Апхэм опубликовал видео, в котором назвал президента страны Дональда Трампа антихристом и заявил, что его «необходимо убить». Ролик вызвал широкий резонанс и критику, сообщает Fox News.

В семиминутном обращении Апхэм, баллотирующийся по системе вписывания имени в бюллетень в пятом округе Флориды, заявляет, что страна находится в духовной битве.

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СМИ: При столкновении судов в Бенгальском заливе погибли 500 человек

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Два судна с беженцами народности рохинджа, направлявшиеся из Мьянмы в Бангладеш, могли столкнуться в Бенгальском заливе, в результате погибли не менее 500 человек. Об этом сообщила газета The Times of India.

Отмечается, что в конце июня суда с примерно 530 беженцами вышли из штата Ракхайн в Мьянме, а в начале июля корабли затонули при невыясненных обстоятельствах. Причиной ЧП могло стать вызванное погодными условиями столкновение.

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Захарова назвала «классикой» цензуры Запада удаление МАХ из Google Play

© Сергей ЕлагинБизнес OnlineТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «классикой» западной цензуры удаление МАХ из магазина приложений Google Play.

Ранее в VK и МАХ заявили, что работают в штатном режиме после исчезновения из Google Play.

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Новая схема: мошенники стали предлагать дачникам онлайн-поверку счётчиков

Телефонные мошенники придумали способ обмана россиян, уехавших на дачу. Под предлогом плановой поверки счётчиков у них выманивают код из СМС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Всё начинается со звонка якобы от представителя энергосбытовой компании. Собеседник сообщает, что нужно провести плановую поверку счётчиков, и просит обеспечить доступ в квартиру. Если человек отвечает, что находится на даче и не может встретить специалиста, мошенник предлагает оформить заявку на поверку дистанционно. Для этого он просит назвать код подтверждения, который приходит в СМС. После получения кода разговор завершается.

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Бывший министр обороны Украины Федоров поддержал протесты в стране

Экс-глава Минобороны Украины Михаил Федоров выразил солидарность с начавшимися в стране массовыми выступлениями. Данное заявление он сделал во время пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что волна протестов в Украине была спровоцирована отставкой самого Федорова. Вслед за ним свои посты покинули и ряд других высокопоставленных военных деятелей, среди которых оказался заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Павел Елизаров.

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Нобелевские лауреаты сообщили о надвигающейся угрозе

В ближайшие 10 лет системы ИИ могут стать значительно мощнее и вызвать экономическую трансформацию, превосходящую по масштабу промышленную революцию, но происходящую за гораздо более короткое время, сообщает Stanford Digital Economy Lab.

Более 200 экономистов и специалистов по искусственному интеллекту, включая 16 лауреатов Нобелевской премии, опубликовали открытое письмо «We Must Act Now». Документ подготовила Лаборатория цифровой экономики Стэнфордского университета.

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Миллионам американцев рекомендовали не выходить из дома

Руководство США призвало миллионы жителей семи американских штатов оставаться дома из-за густого дыма от лесных пожаров в Канаде. Об этом рассказал таблоид Daily Mail.

Воздушные потоки принесли плотный смог на северо-восток и Средний Запад США, снизив качество воздуха до опасных значений. Особый режим и предупреждения ввели на территории Нью-Йорка, Нью-Джерси, Мичигана, Висконсина, Коннектикута, Иллинойса и Индианы.

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Стрельба произошла на одной из улиц Петербурга, есть раненые

В Санкт-Петербурге произошла стрельба из-за автомобиля.

По данным канала, мужчина ранил двоих людей. В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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