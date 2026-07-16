«Убить антихриста»: в России оценили призыв американского политика устранить Трампа

Призыв американского политика убить президента США Дональда Трампа является маргинальной попыткой мобилизовать ультрарадикальный электорат и не приведет к широкой дискуссии о свободе слова в стране, поскольку представляет собой прямой криминальный призыв к насилию. Об этом, комментируя скандальное видеообращение бывшего морпеха и кандидата в Конгресс Уильяма Апхэма, в беседе с «Рамблером» заявил политолог-американист Константин Блохин.

Ранее кандидат в Конгресс от Республиканской партии во Флориде, бывший военный юрист и морской пехотинец Уильям Апхэм опубликовал семиминутное видеообращение. В ролике он назвал Трампа «антихристом», «лжемессией» и заявил, что президента «необходимо убить», поскольку США якобы находятся в эпицентре библейского Апокалипсиса, а сама страна превратилась в «греховный Вавилон». Скандальная публикация вызвала резкое осуждение со стороны Корпуса морской пехоты США и ВМС, а Секретная служба начала проверку по факту угроз в адрес действующего главы государства.

Объясняя мотивы скандального выступления американского политика, Блохин подчеркнул, что подобная агрессивная риторика давно стала привычным инструментом борьбы в США, призванным консолидировать вокруг кандидата наиболее радикальный электорат.

Это показывает отношение к Трампу, которое внутри США никогда не было простым, и демонстрирует уровень культуры некоторых местных политиков, преподносящих информацию в подобном ключе. В американской политике радикальная и религиозно окрашенная риторика существовала всегда, здесь нет ничего принципиально нового. С помощью таких заявлений кандидаты пытаются мобилизовать вокруг себя ультрарадикальный электорат, делая ставку на крайне правых популистов. Если сам Трамп ориентируется на правый популизм, то подобные деятели пытаются опереться на еще более радикальные силы. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

При этом эксперт выразил сомнение в том, что инцидент приведет к каким-то системным изменениям в американском обществе или спровоцирует масштабные дебаты о границах дозволенного в политических дискуссиях.

«Я думаю, что этот скандал вряд ли станет поводом для широкой дискуссии в США о границах свободы слова или безопасности публичных фигур. Мы имеем дело с заявлением одного маргинального политика, не более того. Глупое и примитивное высказывание бывшего морпеха нельзя ставить в один ряд с действительно резонансными делами уровня Эдварда Сноудена, которые реально поднимали вопросы свободы слова. В данном же случае это не свобода слова, а конкретный призыв к насилию, который вряд ли можно как-то иначе интерпретировать. За этой фигурой вряд ли кто-то стоит, это чисто его личная инициатива. Кандидат просто привлек к себе внимание, и ему это удалось, хотя для него было бы лучше этого не делать. Возможно, против него инициируют судебное дело, но на этом вся история, скорее всего, и закончится», — резюмировал специалист.

Дональд Трамп часто шутит о покушениях на свою жизнь и не воспринимает угрозы всерьез. Об этом ранее сообщило издание Semafor со ссылкой на источник в окружении президента США.