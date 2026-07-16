«Не трогайте то, что работает»: почему украинцы требуют отставки Сырского

Украинцы вышли на митинги, выступив против отставки министра обороны Михаила Федорова. Почему участники «картоночных протестов» требуют отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, и какие реформы проводил глава оборонного ведомства, разбиралось издание Life.ru.

Свою отставку Федоров подтвердил накануне вечером, признавшись, что на посту не смог завершить трансформацию военного ведомства в соответствии со стандартами НАТО и «здравым смыслом». А украинские СМИ сообщили, что отставка связана с конфликтом министра и главкома Вооруженных сил страны Александра Сырского.

Акции протеста

Сегодня на улицы вышли украинцы. Они принимают участие в так называемых «картоночных протестах», названных так потому, что лозунги манифестантов написаны маркерами на кусках картона. Такой формат стал узнаваемым после протестов 2025 года в защиту украинских антикоррупционных органов.

Главная акция началась утром 16 июля на площади Ивана Франко в центре Киева. На площадь вышли сотни человек, значительную часть собравшихся составляли молодые люди и студенты. Среди лозунгов звучали «Федоров — министр обороны», «Не трогайте то, что работает», «Верните Федорова» и «Сырского — в отставку».

Инициатором киевской акции стал ветеран и бывший боевой медик Дмитрий Козятинский. Он призвал сторонников Федорова прийти с картонными плакатами и подчеркнул, что протест должен оставаться мирным. В 2025 году Козятинский был одним из организаторов подобных акций в поддержку независимости украинских антикоррупционных органов НАБУ и САП.

Похожие акции прошли во Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Черновцах, Виннице, Луцке, Тернополе, Запорожье, Полтаве, Черкассах, Ровно, Житомире, Ужгороде, Ивано-Франковске и других городах. В разных регионах на улицы вышли от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

Реформы и конфликт с Сырским

Михаил Федоров был назначен главой Министерства обороны Украины 14 января 2026 года, его кандидатуру на этот пост поддержали 277 депутатов Верховной рады. До этого он руководил Министерством цифровой трансформации и занимал пост первого вице-премьера.

В своем сообщении об отставке министр подвел итоги работы ведомства и перечислил 22 результата, которых смог добиться. Однако он признал, что не успел полностью перестроить систему закупок и сформировать новую управленческую культуру.

Изначально Федоров выступал за ускоренную цифровизацию армии, а также перевод закупок на конкурентные процедуры и расширение применения беспилотников и роботизированных систем, напоминает издание.

После назначения он начал аудит Минобороны и отдельных армейских структур. The Economist сообщало, что проверка выявила около 300 миллиардов гривен неэффективных или избыточных расходов. Перевод части закупок на открытые тендеры позволил снизить стоимость 155-миллиметровых артиллерийских снарядов примерно на 16%.

При этом часть высшего военного руководства, по информации СМИ, скептически относилась к подходу Федорова. У него также возникли разногласия с Александром Сырским по вопросам управления армией и распределения ресурсов.

Издания обратили внимание на то, что Владимир Зеленский пытался урегулировать конфликт министра обороны и главнокомандующего, но споры между Федоровым и Сырским регулярно возникали даже на заседаниях Ставки.

Сторонники Федорова считают, что сопротивление военного командования мешало реформам и воспринимает его уход как победу Сырского.

«Именно этим объясняются лозунги «Сырского — в отставку» и требования менять не гражданское руководство Минобороны, а командование ВСУ. При этом доказательств того, что именно Сырский единолично добился увольнения министра, нет», — отмечается в статье.

На фоне отставки Федорова о прекращении работы советниками Минобороны сообщили известные волонтеры, а заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров подал рапорт об увольнении.

Кто может заменить Михаила Федорова?

Основным кандидатом на пост министра обороны называют руководителя МВД Украины Игоря Клименко. Зеленский рассчитывает, что Клименко сможет заняться реформой территориальных центров комплектования и наладить более тесную координацию между Минобороны, МВД и военным командованием.

В свою очередь участники акций протеста надеются, что депутаты откажутся поддерживать замену Федорова.

Напомним, что в 2025 году, после того, как Рада поддержала законопроект, который отменял независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), по всей стране также прошли митинги. И Владимир Зеленский заявил, что внес в парламент новый законопроект.