Азаров: за сменой правительства на Украине стоят США

США хотят попробовать утвержденного премьером Украины Сергея Корецкого в качестве замены потерявшему поддержку Владимиру Зеленскому. Об этом заявил ТАСС экс-премьер Украины Николай Азаров.

"Я остаюсь при своем мнении, что эта затея принадлежит, безусловно, американцам, и они хотят обновить состав возможных претендентов на пост президента. То, что Корецкий - кандидатура и Миндича, и Зеленского, и вообще это человек из этого клана - это ясно. И поэтому совершенно очевидно, что, видимо, американцы согласились с таким подходом, он их устраивает. Просто сам Зеленский их не устраивает уже по причине того, что он просто замазан по самые уши грязью коррупции и абсолютно непопулярен в стране", - сказал он.