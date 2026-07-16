Новой Зеландии угрожает цунами

Власти Новой Зеландии предупредили об опасности цунами после подземных толчков магнитудой от 6,3 до 6,6, зафиксированных примерно в 40 км к северу от города Те-Анау на Южном острове, передает РИА Новости.

Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям распорядилось об обязательной эвакуации жителей прибрежных районов западного побережья Южного острова — от Милфорд-Саунда до мыса Пуйсегур. Гражданам рекомендовано подняться на возвышенности или уйти вглубь суши. Власти допускают затопление прибрежных территорий.

В спасательных службах предупредили, что первая волна может не оказаться самой высокой, а опасность способна сохраняться в течение нескольких часов. Жителям запрещено возвращаться домой до официальной отмены тревоги, находиться на пляжах, вблизи рек, устьев и моря, а также наблюдать за волнами. Всем, кто ощутил продолжительные или сильные толчки в прибрежных зонах, предписано немедленно покинуть опасные участки без дополнительных уведомлений.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья американского штата Орегон на западе страны. Толчок был зарегистрирован 29 июня в 03:35 по местному времени, 14:35 мск. Эпицентр находился в Тихом океане, в 218 км от города Бандон, штат Орегон. Очаг залегал на глубине 10 км.