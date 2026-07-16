Депутат Рады Безуглая призвала к отставке Сырского вместо Фёдорова

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала к отставке главкома ВСУ Александра Сырского вместо главы Минобороны Украины Михаила Фёдорова.

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Соответствующий призыв она разместила в своём Telegram-канале.

«Отставка Сырского, а не Федорова», — написано на плакате, который держит Безуглая на опубликованном фото.

Фёдоров, тем временем, заявил, что Сырский «плёл интриги» против него и блокировал все предложенные меры и реформы.

В ряде украинских городов, включая Киев, Одессу, Львов и Днепропетровск, 16 июля проходят митинги против отставки Фёдорова.

Накануне Фёдоров на фоне сообщений о предстоящей отставке опубликовал «прощальное» сообщение.

Газета Financial Times отметила, что третья с начала украинского конфликта смена кабинета министров подрывает обороноспособность Украины.

12 июля Владимир Зеленский сообщил о намерении сменить правительство Украины и анонсировал изменения в составе руководителей правоохранительных органов Украины.