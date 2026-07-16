Депутат Рады Безуглая призвала к отставке Сырского вместо Фёдорова
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала к отставке главкома ВСУ Александра Сырского вместо главы Минобороны Украины Михаила Фёдорова.
Соответствующий призыв она разместила в своём Telegram-канале.
Фёдоров, тем временем, заявил, что Сырский «плёл интриги» против него и блокировал все предложенные меры и реформы.
В ряде украинских городов, включая Киев, Одессу, Львов и Днепропетровск, 16 июля проходят митинги против отставки Фёдорова.
Накануне Фёдоров на фоне сообщений о предстоящей отставке опубликовал «прощальное» сообщение.
Газета Financial Times отметила, что третья с начала украинского конфликта смена кабинета министров подрывает обороноспособность Украины.
12 июля Владимир Зеленский сообщил о намерении сменить правительство Украины и анонсировал изменения в составе руководителей правоохранительных органов Украины.