Как убивают дельфинов в океанариумах

Индустрия океанариумов существует почти 100 лет. Причем их количество за последнее десятилетие увеличилось почти в три раза. И пока их популярность продолжает расти среди людей, их обитатели все быстрее умирают. В этой статье «‎Рамблера» вы узнаете, что убивает дельфинов.

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Как дельфины попадают в неволю?

В дикой природе они живут семьями и десятилетиями кочуют по одним и тем же маршрутам. Отлов разрывает эти связи. По данным Whale & Dolphin Conservation на март 2026 года, в неволе по всему миру сейчас живут более 3700 китообразных в 345 учреждениях в 56 странах. Многих из них поймали в дикой природе.

Афалинов ловят с помощью скоростных лодок и сетей. Их преследуют, загоняют в угол, а потом силой вытаскивают из воды. Одни гибнут уже при поимке, другие получают травмы при перевозке. Только из России в 2012–2020 годах вывезли 699 морских млекопитающих, большинство из которых оказалось в Китае. Как сообщает Тинькофф Журнал, Россия занимает пятое место в мире по числу дельфинариев, их здесь около 146.

Почему в океанариумах дельфины быстрее умирают?

В дикой природе афалины живут от 25 до 30 лет, некоторые доживают до 50. В дельфинарии средняя продолжительность жизни сокращается как минимум вдвое. В неволе дельфины живут в среднем 9–12 лет. Для объяснения такой колоссальной разницы существует несколько причин.

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Первая связана с хроническим стрессом. В небольшом бассейне дельфин лишен привычного контроля над своей жизнью. Он не может уйти, поменять окружение или найти уединение. Кортизол, гормон стресса, у таких животных стабильно повышен. Со временем это подавляет иммунную систему.

Организм, ослабленный хроническим стрессом, не справляется с патогенами, с которыми здоровый дельфин легко справился бы в дикой природе. По данным EII, чаще всего животные погибают от бактериальных и грибковых инфекций, которые не поддаются лечению несмотря на постоянный ветеринарный уход и антибиотики.

Детеныши, рожденные в неволе, погибают значительно чаще, чем в дикой природе. Самки в условиях хронического стресса нередко отказываются от потомства или не умеют за ним ухаживать, ведь в изолированной среде у них нет возможности наблюдать за более опытными самками группы.

Отдельный источник стресса — социальная среда. В дикой природе афалина живет в стабильной группе, которую формирует годами. В дельфинарии животное оказывается рядом с незнакомыми особями из разных регионов. Это создает постоянное напряжение и порождает агрессию. В море проигравшая сторона конфликта может уплыть. В бассейне такой возможности нет, и более слабое животное вынуждено находиться рядом с агрессором круглосуточно.

Питание в неволе тоже отличается от естественного. Дельфинов кормят замороженной рыбой, при заморозке которой разрушается тиамин, витамин В1, необходимый для работы нервной системы. Дефицит компенсируют синтетическими добавками, но лишь частично.

Также важно учитывать физические повреждения. Зубы дельфинов ломаются о бетонные стенки и металлические решетки, и ветеринарам приходится регулярно их сверлить. Процедуру проводят без наркоза, так как китообразные дышат осознанно, и отключить их сознание без риска удушья невозможно.

Какой урон наносят бассейны?

В море афалина проплывает от 60 до 80 километров в сутки и ныряет на глубину до 200 метров. По российским нормам минимальная площадь бассейна составляет 50 квадратных метров. В таком пространстве дельфин ходит по кругу.

Но нехватка пространства лишь одна из многих проблем. Дельфины ориентируются с помощью эхолокации. Они издают ультразвуковые сигналы и читают отраженное эхо. В бетонном бассейне эти сигналы отражаются от стен и возвращаются хаотичным шумом. Выключить эхолокацию дельфин не может. В итоге он живет в постоянном акустическом хаосе.

Сильный вред причиняет хлорированная вода. Это токсичное вещество и его соединения разрушают кожу, вызывают язвы и иногда приводят к слепоте.

Почему тогда дельфины улыбаются?

Осознанно изменить выражение морды они не могут физически. Мышцы лица у них устроены не так, как у наземных млекопитающих. Они не хмурятся и не скалятся, страх и боль на морде просто не отражаются. Животное выглядит якобы счастливым при любых обстоятельствах. Это рождает проблему восприятия.

Стресс у дельфина проявляется в поведении. Животное начинает монотонно кружить вдоль стен, раскачивать головой, проявлять агрессию к другим особям и к людям. Такое стереотипное поведение наблюдают у людей, длительно лишенных нормального общения и пространства.

Как их дрессируют?

В основе дрессировки лежит оперантное обусловливание. Дельфин получает еду только за выполнение команды. Суточный рацион делят на порции, каждая из которых выдается за конкретный трюк или взаимодействие с посетителем.

У дельфина нет возможности отказаться от контакта с людьми. Если он не выполняет трюк, еды он не получает. В передвижных дельфинариях к этому добавляется перевозка в закрытых контейнерах на срок до восьми суток.

Что изменилось после скандала с «китовой тюрьмой»?

В 2018 году в бухте Средняя под Находкой обнаружили 11 косаток и 90 белух в небольших морских садках. Животных готовили к продаже в китайские океанариумы. Видеозаписи из «китовой тюрьмы» разошлись по международным СМИ, и в 2019–2021 годах Россия ввела мораторий на коммерческий отлов косаток и белух. Но на дельфинов он не распространился. Однако в 2023 году страна все же приняла закон, запрещающий отлов морских млекопитающих в промышленных, образовательных и развлекательных целях.

Любое содержание китообразных в неволе запретили Швейцария и Хорватия. Франция в 2021 году ввела запрет на разведение дельфинов и китов в неволе и импорт новых особей — те, что уже находились в учреждениях, могут дожить там свой век. Индия официально приняла политику против содержания китообразных в неволе. В Великобритании прямого запрета нет, но требования к условиям содержания настолько строгие, что ни один океанариум не решается держать дельфинов.

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