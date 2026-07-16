На Земле выросло количество страдающих от жары людей

В современном мире 70 процентов населения планеты ежегодно испытывают тепловой стресс в течение минимум 90 дней. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте Copernicus Climate Change Service (C3S).

Для сравнения, в 1970-е годы ежегодно испытывало сильный тепловой стресс 55 процентов населения Земли. Кроме того, доля населения Земли, подвергающегося экстремальному тепловому стрессу хотя бы один день в году, увеличилась с 16 до 22 процентов.

Ученые отметили, что стресс от жары является основной причиной смертности, связанной с погодой, а также усугубляет сердечно-сосудистые, респираторные и психические заболевания.

Тенденции глобального потепления приводят к тому, что каждые 10 лет появляются еще два дня с сильной жарой, один день с очень сильной жарой и две тропические ночи.

Максимальные дневные температуры в 10 самых жарких дней в году повысились в большинстве регионов, особенно в Европе, Северной Африке и на Аравийском полуострове. Самые высокие ночные минимумы повысились почти повсеместно.

Зона распространения сильной жары расширилась и начала затрагивать регионы, ранее вообще не сталкивавшиеся с экстремальной жарой. Так, в субтропических регионах, включая юг Северной Америки, юг Европы, север и юг Африки, Южную Америку и Австралию, теперь на 50 дней в году больше дней с сильной жарой, чем в 1970-х годах.

Наиболее заметные изменения наблюдаются в Европе. Умеренная тепловая нагрузка теперь начинается в среднем в середине мая, а не в начале июня, и продолжается почти до октября, а сильная тепловая нагрузка наступает в июне, а не в июле.

Ранее волна экстремальной жары накрыла европейский регион в конце июня. В один из дней фиксировались сразу 60 тепловых рекордов. Жертвами погодных условий могли стать не менее десяти тысяч человек.