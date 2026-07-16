Бывший министр обороны Украины Федоров поддержал протесты в стране
Экс-глава Минобороны Украины Михаил Федоров выразил солидарность с начавшимися в стране массовыми выступлениями. Данное заявление он сделал во время пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что волна протестов в Украине была спровоцирована отставкой самого Федорова. Вслед за ним свои посты покинули и ряд других высокопоставленных военных деятелей, среди которых оказался заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Павел Елизаров.
«Украинцы вышли на улицы не ради защиты конкретного министра Федорова. Народ выступил, поскольку (...) была нарушена сложившаяся траектория», — прокомментировал ситуацию экс-министр.