Бывший министр обороны Украины Федоров поддержал протесты в стране

Экс-глава Минобороны Украины Михаил Федоров выразил солидарность с начавшимися в стране массовыми выступлениями. Данное заявление он сделал во время пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что волна протестов в Украине была спровоцирована отставкой самого Федорова. Вслед за ним свои посты покинули и ряд других высокопоставленных военных деятелей, среди которых оказался заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Павел Елизаров.