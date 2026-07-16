В Раде заявили об отказе главы МВД Украины Клименко возглавить Минобороны

Глава МВД Украины Игорь Клименко отказался возглавить Министерство обороны страны. Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Марию Мезенцеву.

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По информации депутата, в связи с этим 16 июля Верховная рада не будет проводить голосование по кандидатуре Клименко на пост министра обороны, передает ТАСС.

16 июля Верховная рада Украины назначила новым премьер-министром государства Сергея Корецкого. За соответствующее решение проголосовали 289 парламентариев. Бизнесмен займет пост после ухода Юлии Свириденко.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк ранее утверждал, что глава государства Владимир Зеленский намерен внести на рассмотрение Верховной рады кандидатуру действующего главы МВД Игоря Клименко на пост министра обороны.

Изменения в структуре киевского режима, в том числе кадровые перестановки в правительстве, не имеют для России принципиального значения. Об этом в четверг, 16 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.