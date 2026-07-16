Федоров отказался от предложения Зеленского стать его советником

И.о. министра обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Владимир Зеленский предложил ему стать его советником, однако он отказался.

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"Он [Зеленский] предложил стать советником или найти иной путь, чтобы остаться в команде. Я от [должности] советника отказался. У меня никогда не было цели стать министром, оставаться министром, искать себе должности", - сказал он на брифинге по итогам деятельности на посту главы Минобороны.

Ранее Верховная рада проголосовала за отставку правительства, но до назначения нового министра обороны Федоров остается исполняющим обязанности главы оборонного ведомства.

О конфликте между Федоровым и украинским генералитетом во главе с главкомом ВСУ Александром Сырским как одной из основных причин отставки министра ранее писали украинские СМИ.