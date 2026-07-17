Стало известно о задекларированном имуществе нового премьера Украины

Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий задекларировал за 2025 год зарплаты в четырех разных местах, $1,46 млн наличными и 28 предметов роскоши. Об этом сообщает РИА Новости.

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В публикации отмечается, что общая сумма четырех зарплат составила $640 тыс. Они были выданы за работу в «Укрнафта», «Нафтогаз Украины» и по совместительству в «Укртатнафте» и в ТСЖ «Замок на Паньковской». Общая сумма его доходов составила $720,4 тыс, а вся семья Корецкого заработала в прошлом году $829,1 тыс.

Также новый премьер задекларировал долю в компании «Молпром-Резерв» и еще две компании на Кипре.

Новым премьером Украины стал экс-глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий

У Корецкого есть 28 предметов роскоши, например, сумки Hermes и Chanel, часы Ulysse Nardin и Rolex. На его жену оформлены кольцо Tiffany, браслет Cartier из розового золота, браслет Cartier из белого золота, а также две украинские компании.

16 июля Верховная рада назначила на пост премьер-министра Украины Сергея Корецкого, которого обвиняют в связях с коррупционером Тимуром Миндичем. Вместе со сменой премьера был назначен новый кабинет министров. Особое недовольство вызвала отставка министра обороны Михаила Федорова — украинцы вышли на улицы в знак протеста, а западные СМИ осуждали недальновидные действия Зеленского. Почему именно Корецкий стал новым премьером и чем еще может обернуться отставка Федорова — в материале «Газеты.Ru».

Ранее новый премьер Украины предложил Раде кандидатов на должности в правительстве.