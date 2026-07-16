Федоров подтвердил, что предлагал Зеленскому отправить в отставку Сырского

И.о. министра обороны Украины Михаил Федоров подтвердил, что предлагал Владимиру Зеленскому отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова. Трансляцию брифинга Федорова ведет телеканал "Общественное. Новости".

"Какие решения тогда были предложены? Это кардинальные кадровые решения. Это смена и главкома, и начальника Генерального штаба", - заявил он, рассказывая о своей деятельности на посту министра.

"Зеленский сказал, что не планирует менять Сырского", - добавил он. После этого, по словам Федорова, Сырский "поставил ультиматум" относительно дальнейшей совместной работы.

Ранее Верховная рада проголосовала за отставку правительства, но до назначения нового министра обороны Федоров остается исполняющим обязанности главы оборонного ведомства.

О конфликте между Федоровым и украинским генералитетом во главе с Сырским как одной из главных причин отставки министра ранее писали украинские СМИ.