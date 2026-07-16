Политолог раскрыл подоплеку отставки главы Минобороны Украины Федорова

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с Рамблером прокомментировал отставку министра обороны Украины Михаила Федорова. Эксперт объяснил, почему регулярная чехарда в украинском военном ведомстве больше не впечатляет западных союзников, как кадровый голод команды Владимира Зеленского превращается в «дамоклов меч» для всей системы управления и почему увольнение Федорова обострит внутреннюю борьбу за власть в Киеве.

Накануне, 15 июля, глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров фактически подтвердил свой уход с должности, опубликовав прощальное обращение в своем Telegram-канале. Он поблагодарил коллег и украинский народ за совместную службу, а также подвел предварительные итоги своей работы. Федоров возглавил оборонное ведомство в середине января этого года, проработав на посту всего около полугода. По данным украинских источников, причиной его отставки стали системные разногласия с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Анализируя бесконечную череду перестановок в Киеве, Мезюхо обратил внимание на то, что частая смена руководителей ведомства призвана создать для Запада иллюзию борьбы с коррупцией, хотя на деле лишь обнажает острый дефицит управленцев.

По большому счету, мы можем говорить о вакханалии в структуре Министерства обороны Украины. Очевидно, что очередная кадровая перестановка призвана показать в том числе и европейским партнерам Украины якобы жесткую позицию киевской администрации по искоренению коррупции в сфере обороны. Но спустя столько времени и после такого количества отставок в силовом блоке подобные действия выглядят неубедительно. Впору говорить о том, что система испытывает глубокий кадровый дефицит. У Зеленского нет „скамейки запасных“ — происходят постоянные тасовки одних и тех же лиц. Иван Мезюхо Председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения»

По мнению политолога, сужение круга доверенных лиц на фоне затяжного кризиса лишь усугубляет управленческий паралич на Украине, а сама отставка может быть напрямую связана с кулуарной подготовкой к будущей избирательной кампании.

«С каждым новым годом военных действий, усугубления экономического положения и возрастания влияния персоналистского авторитарного культа в украинской политике этот кадровый голод становится все большим Дамокловым мечом над всей структурой управления. Кроме того, я считаю, что отставку Федорова нужно воспринимать в контексте возможных грядущих выборов президента. К ним киевская администрация так или иначе готовится, хотя публично представители офиса Зеленского и провластные эксперты это отрицают, ссылаясь на военное положение».

Говоря о том, как уход Федорова скажется на ситуации в зоне боевых действий и внутри украинского общества, эксперт спрогнозировал рост напряженности и обострение политических споров не в пользу действующего президента.

«Безусловно, уход Федорова отразится на ходе конфликта, как и любые другие кадровые перестановки: придет новый министр с новыми коррупционными замашками. При этом внутри Украины серьезно усугубится политическая дискуссия — и не в пользу Зеленского. Дело в том, что Федоров обладал определенным персональным рейтингом. На фоне уставшего Зеленского в вонючей майке он выглядел современным технократом и сподвижником киевского неонацистского режима. Теперь для части украинского общества эта отставка будет выглядеть как инициированное Зеленским устранение сильного потенциального соперника на будущих выборах».

Ранее стало известно, что в Одессе проходит митинг против отставки министра обороны Федорова.