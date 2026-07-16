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Политолог раскрыл подоплеку отставки главы Минобороны Украины Федорова

Семён Капранов
Иван Мезюхоэксперт

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с Рамблером прокомментировал отставку министра обороны Украины Михаила Федорова. Эксперт объяснил, почему регулярная чехарда в украинском военном ведомстве больше не впечатляет западных союзников, как кадровый голод команды Владимира Зеленского превращается в «дамоклов меч» для всей системы управления и почему увольнение Федорова обострит внутреннюю борьбу за власть в Киеве.

Накануне, 15 июля, глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров фактически подтвердил свой уход с должности, опубликовав прощальное обращение в своем Telegram-канале. Он поблагодарил коллег и украинский народ за совместную службу, а также подвел предварительные итоги своей работы. Федоров возглавил оборонное ведомство в середине января этого года, проработав на посту всего около полугода. По данным украинских источников, причиной его отставки стали системные разногласия с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Анализируя бесконечную череду перестановок в Киеве, Мезюхо обратил внимание на то, что частая смена руководителей ведомства призвана создать для Запада иллюзию борьбы с коррупцией, хотя на деле лишь обнажает острый дефицит управленцев.

По большому счету, мы можем говорить о вакханалии в структуре Министерства обороны Украины. Очевидно, что очередная кадровая перестановка призвана показать в том числе и европейским партнерам Украины якобы жесткую позицию киевской администрации по искоренению коррупции в сфере обороны. Но спустя столько времени и после такого количества отставок в силовом блоке подобные действия выглядят неубедительно. Впору говорить о том, что система испытывает глубокий кадровый дефицит. У Зеленского нет „скамейки запасных“ — происходят постоянные тасовки одних и тех же лиц.

Иван Мезюхо
Иван МезюхоПредседатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения»

По мнению политолога, сужение круга доверенных лиц на фоне затяжного кризиса лишь усугубляет управленческий паралич на Украине, а сама отставка может быть напрямую связана с кулуарной подготовкой к будущей избирательной кампании.

«С каждым новым годом военных действий, усугубления экономического положения и возрастания влияния персоналистского авторитарного культа в украинской политике этот кадровый голод становится все большим Дамокловым мечом над всей структурой управления. Кроме того, я считаю, что отставку Федорова нужно воспринимать в контексте возможных грядущих выборов президента. К ним киевская администрация так или иначе готовится, хотя публично представители офиса Зеленского и провластные эксперты это отрицают, ссылаясь на военное положение».

Говоря о том, как уход Федорова скажется на ситуации в зоне боевых действий и внутри украинского общества, эксперт спрогнозировал рост напряженности и обострение политических споров не в пользу действующего президента.

«Безусловно, уход Федорова отразится на ходе конфликта, как и любые другие кадровые перестановки: придет новый министр с новыми коррупционными замашками. При этом внутри Украины серьезно усугубится политическая дискуссия — и не в пользу Зеленского. Дело в том, что Федоров обладал определенным персональным рейтингом. На фоне уставшего Зеленского в вонючей майке он выглядел современным технократом и сподвижником киевского неонацистского режима. Теперь для части украинского общества эта отставка будет выглядеть как инициированное Зеленским устранение сильного потенциального соперника на будущих выборах».

Ранее стало известно, что в Одессе проходит митинг против отставки министра обороны Федорова.