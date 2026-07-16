Комитет Рады поддержал назначение Корецкого новым премьером Украины

Комитет Верховной рады поддержал назначение главы компании "Нафтогаз" Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

"Комитет ВРУ поддержал назначение Корецкого на должность премьера", - сообщил он в Telegram-канале.

По его словам, за проголосовало 19 человек, а 3 воздержались.

Рабочая неделя на Украине началась с политической встряски после того, как в воскресенье Владимир Зеленский сообщил, что предложил премьеру Юлии Свириденко "перейти на другую работу". Позже выяснилось, что ее намерены отправить послом в США, однако в украинских СМИ прошла информация, что ехать в Вашингтон она отказалась. В понедельник прошение об отставке Свириденко направила в Раду, во вторник парламент его утвердил.

Имя Корецкого всплыло еще в воскресенье, причем СМИ сразу же стали обсуждать, что такое назначение может стать "реваншем" Зеленского в его противостоянии с неподконтрольными ему антикоррупционными органами, поскольку Корецкий считается "человеком Тимура Миндича" - соратника Зеленского и фигуранта крупного коррупционного скандала.