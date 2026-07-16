Массовые протесты на Украине: что известно к этому часу

Отставка министра обороны Михаила Федорова привела к массовым протестам на Украине, в том числе и в Киеве, и разговорам про новый «Майдан». Что известно о ситуации к этому часу, в материале «Рамблера».

Ранее появилась информация, что министра обороны Украины Михаила Федорова отправили в отставку. По сообщениям украинских СМИ, это произошло на фоне конфликта с главкомом Вооруженных сил страны Александром Сырским. По словам депутата Верховной рады Ольги Василевской-Смаглюк, пост может занять глава МВД Украины Игорь Клименко.

Свою отставку Федоров подтвердил накануне вечером, признавшись, что на посту не смог завершить трансформацию военного ведомства в соответствии со стандартами НАТО и «здравым смыслом», пишет РБК со ссылкой на украинские СМИ.

В связи с отставкой Федорова рапорт об увольнении написал и замкомандующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров, назвав отстранение министра «большим злом для обороноспособности страны». Он также подчеркнул, что не желает продолжать службу или оставаться в военном резерве, отмечает Readovka.

При этом уход Федорова с поста спровоцировал массовые протесты по всей Украине - в Киеве, Львове, Одессе, Житомире и Днепропетровске люди вышли на улицы. В соцсетях же всерьез заговорили о риске «нового Майдана».

Митинги в поддержку Федорова собрались также в Полтаве, Луцке, Днепре, Запорожье, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове и Кривом Роге, отмечает украинское издание «Страна».

«Люди снова пришли с картонными табличками, как и год назад в поддержку Национального антикоррупционного бюро Украины. На одной из них предлагается Федорова оставить в МО, а Сырского отправить в «Скелю»», - отмечает издание.

В украинской столице собрались сотни протестующих. По последним данным, часть из них переместились от площади возле театра им. Ивана Франко, где начиналась акция, к станции метро Крещатик в центре столицы, пишет со ссылкой на украинские издания ТАСС.

При этом депутат Рады Ярослав Железняк заявил о том, что присоединился к протестам. Посетить митинг планирует также депутат Марьяна Безуглая.

При этом митингующие скандируют лозунги не только в поддержку Федорова, но и требуют отставки Сырского. Число участников акции продолжает увеличиваться.

В свою очередь политический обозреватель Константин Кеворкян обратил внимание на то, что события на Украине «могут принять непредсказуемый характер», однако вряд ли обернутся немедленным свержением власти, пишет «Царьград».

Он напомнил, что недавний «бунт» во Львове против военкомов был подавлен «с демонстративной жестокостью». Участников акции быстро задержали и наказали. И в условиях, где силовые структуры не стесняются применять оружие против граждан, такие протестыскорее приведут к человеческим трагедиям, чем к падению режима, как считает Кеворкян.

Напомним, что в 2025 году, после того, как Рада поддержала законопроект, который отменял независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), по всей стране прошли митинги, а западные политики раскритиковали решение. После чего Владимир Зеленский заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу.