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«Украинский конфликт перекинется на Германию»

Комиссия по фундаментальным ценностям немецкой партии Сары Вагенкнехт (BSW) представила свой первый документ по безопасности, в котором жестко раскритикован нынешний курс Берлина в отношении Украины. Авторы доклада призывают немедленно остановить эскалацию и начать поиск мирного решения, пишет Berliner Zeitung. По мнению членов комиссии, стратегия Запада, разрешающая ВСУ удары по России, безответственна и создает реальную угрозу переноса боевых действий на территорию Германии и всей Европы. В противовес официальной позиции НАТО, в BSW не видят признаков подготовки России к нападению на альянс и считают главной опасностью неконтролируемую динамику конфликта, спровоцированную западной поддержкой Киева.

Для предотвращения катастрофы в партии Вагенкнехт предлагают пересмотреть оборонную политику Германии: переориентировать Бундесвер исключительно на оборону, отказаться от планов по наращиванию наступательных вооружений и сдержать влияние военно-промышленного комплекса. Долгосрочной целью в документе назван запуск процесса «Хельсинки 2.0» для создания новой европейской системы безопасности, которая учитывала бы и интересы Москвы. Публикация этого манифеста совпала с непростым периодом для BSW на фоне падения рейтингов и внутренних споров о коалициях. При этом оппоненты партии уже раскритиковали доклад за возложение вины на НАТО и отсутствие четкого плана действий на случай, если российская сторона откажется от предложенных переговоров.

«Позорное лицемерие Европы по российскому газу»

Европейские заявления о солидарности с Украиной выглядят откровенным лицемерием на фоне рекордных объемов закупок российского сжиженного природного газа (СПГ), пишет британская газета The Telegraph. Несмотря на громкие обещания полностью отказаться от энергоресурсов из РФ, в первой половине 2026 года страны ЕС импортировали рекордные 10 миллионов тонн СПГ с российского проекта «Ямал СПГ», что на 16 процентов больше показателей прошлого года. Фактически европейские покупатели забрали почти весь объем производства сибирского завода. Эта ситуация разворачивается накануне вступления в силу полного запрета ЕС на российский сжиженный газ, намеченного на 1 января 2027 года. Эксперты считают, что Европа устроила финальную лихорадочную погоню за российским топливом, стремясь максимально забить свои хранилища, пока санкции не заработали.

Пока западные лидеры на саммитах посылают «сигналы поддержки» Украине, закупки ямальского газа принесли миллиардные доходы бизнесу, который напрямую платит налоги и дивиденды в российский бюджет. Более того, крупным акционером проекта до последнего оставалась французская TotalEnergies, продолжавшая получать огромные дивиденды даже в разгар украинского конфликта. На этом фоне очередные обсуждения в Брюсселе уже 21-го пакета европейских санкций и публичные осуждения действий России выглядят как пустые и циничные политические жесты, заявил автор статьи. По его мнению, реальность показывает, что экономические интересы ЕС в очередной раз оказались важнее декларируемых принципов безопасности.

«Оружие Макрона не поможет ВСУ»

Франция подтвердила решение передать Украине первую партию из 16 многоцелевых истребителей Rafale, пишет Military Watch Magazine. Поставки ожидаются в период с 2028-го по 2029 год. Это соглашение стало первым практическим шагом в рамках оборонного партнерства, подписанного в конце 2025 года и предполагающего закупку Киевом до 100 французских самолетов к 2035-му. Обучение украинских пилотов и наземного персонала должно начаться в ближайшие месяцы. Интеграция совершенно нового типа истребителей потребует сложной подготовки инфраструктуры и логистики. В то же время украинские воздушные силы уже используют более старые французские Mirage 2000, имеющие схожую систему обслуживания и вооружение.

Эсперты скептически оценивают шансы Rafale в возможном противостоянии с передовой российской авиацией. Французские самолеты заметно уступают новейшим российским истребителям пятого поколения Су-57, а также тяжелым Су-35С и Су-30SM, которые превосходят Rafale по мощности радаров, дальности полета, боевой нагрузке и характеристикам воздушного боя. К тому же боевой потенциал французских самолетов ранее уже ставился под сомнение: Rafale стабильно проигрывает американским F-35 на европейских тендерах, а в своем первом реальном высокоинтенсивном столкновении в мае 2025 года индийские Rafale потерпели поражение в бою с пакистанскими J-10C китайского производства.

«Темная сила» в Брюсселе

Хорватское издание Geopolitika опубликовало статью аналитика Зорана Метера, в которой тот назвал внешнюю политику ЕС безумием, ведущим континент к катастрофе. Автор считает, что Брюсселем будто бы овладела «темная сила», лишившая его лидеров способности трезво мыслить. По его словам, вместо предотвращения тотальной войны европейские элиты выдвигают Москве абсурдные и заведомо неприемлемые ультиматумы, похожие на требования капитуляции. Метер подчеркивает, что попытки выдвинуть условия до начала диалога противоречит всей мировой истории дипломатии. Он добавил, что исход конфликта всегда определяется ситуацией на поле боя, где инициатива находится на стороне РФ.

Аналитик убежден, что европейские элиты загнали себя в ловушку, слепо следуя интересам США в ущерб собственной безопасности и экономике. До начала украинского кризиса Европа процветала за счет дешевых российских энергоресурсов, что не устраивало США, решивших разрушить это сотрудничество. Теперь же, на фоне прихода к власти Дональда Трампа, ЕС рискует остаться один на один с Москвой: США никогда не станут напрямую воевать с ядерной сверхдержавой ради европейских союзников. По мнению автора статьи, единственным разумным выходом для Европы стал бы немедленный запуск диалога с Россией без каких-либо предварительных условий, поскольку надежды на успех Киева остаются иллюзией, а дальнейшая эскалация грозит полным уничтожением европейского континента.

Как США втянули Италию в войну с Ираном

Иранское издание Hamshari обвинило премьер-министра Италии Джорджу Мелони в сопричастности к гибели Али Хаменеи, пишет IL Fatto Quotidiano. Аятолла и верховный лидер Ирана погиб в результате авиаудара, положившего начало «40-дневной войне». Итальянские аналитики называют обвинения в адрес Рима абсолютно беспочвенными: Италия не только не участвовала в планировании атаки, но и оставалась в полном неведении о планах союзников. Главным доказательством они назвали инцидент с министром обороны Гвидо Крозетто, который в самый критический момент оказался заблокирован в Дубае без какой-либо оперативной информации от партнеров по НАТО.

В то же время автор статьи подчеркнул, что главная системная проблема кроется в самом присутствии американских военных баз на территории Италии, что фактически лишает Рим контроля над собственной безопасностью. В эпоху современных конфликтов грань между тыловой поддержкой и непосредственным участием в боевых действиях стерлась: так, взлетающие с сицилийской базы Сигонелла американские разведывательные беспилотники MQ-4 Triton напрямую координируют удары по Ирану, собирая детальные данные для наведения бомбардировщиков. Итальянские власти юридически бессильны перед действиями Пентагона, поскольку двусторонние соглашения о базах были подписаны еще в 1950-х годах и безнадежно устарели. По версии автора статьи, в результате эти военные объекты превращают Италию в безвольную соучастницу чужих войн.