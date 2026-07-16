Владимир Зеленский решил отправить в отставку Михаила Федорова с поста министра обороны по причине того, что западные страны продвигают его на пост президента. Такое мнение выразило издание "Страна".

В частности, в своем материале оно перечислило причины недовольства Зеленского Федоровым. Среди них "самостоятельная политическая игра" Федорова, которого поддерживают грантовые круги, близкие к Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Летом же прошлого года у Зеленского произошел конфликт с указанными структурами из-за желания подчинить их себе. Это вызвало отпор в виде жесткой реакции Европы и внутренних протестов. В итоге Зеленский отказался от своей затеи. Также, по мнению "Страны", Федорова поддерживают европейские структуры и Демократическая партия США, которые "в открытую сватали" его на пост президента Украины.

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Среди прочего издание отмечает тот факт, что Федоров создал собственный круг лиц, "осваивающих" военный бюджет, который начал конфликтовать с окружением Зеленского из-за желания последних самостоятельно "осваивать" средства, выделяемые на военные нужды.

Накануне стало известно, что Владимир Зеленский намерен отправить в отставку Федорова из-за его разногласий с генералитетом, в том числе с главнокомандующим Александром Сырским. Позднее Федоров подтвердил, что уходит в отставку. Это вызвало волну возмущения, вылившуюся в акции протеста в поддержку Федорова охватившие крупные города Украины.