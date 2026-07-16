Президент США столкнулся с отсутствием хороших вариантов урегулирования конфликта. В начале военных действий глава Белого дома предложил Тегерану «щедрую сделку»: в обмен на открытие Ормузского пролива и отказ от ядерных амбиций Вашингтон обещал сотни миллиардов долларов инвестиций. Однако для Ирана денег оказалось недостаточно, пишет издание The Economist.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный месяц назад, должен был привести к миру за 60 дней, но в итоге сам стал предметом конфликта, отмечает журнал. Иран трактует его как право контролировать пролив, США — как обязательство не препятствовать судоходству. Из-за разногласий стороны возобновили удары.

Нефтяные танкеры избегают прохождения через Ормузский пролив, цены на нефть растут, а переговоры по ядерной программе так и не продвинулись.