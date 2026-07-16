Зеленский нашел замену опальному министру обороны

Отправленный в отставку глава МВД Украины Игорь Клименко может стать новым министром обороны республики.

Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Что касается Клименко, он рассматривается как одна из кандидатур. Рассматривается, но я еще не подал соответствующих документов в парламент», — заявил Зеленский.

По его словам, одной из его задач будет устранение «позорных моментов "бусификации"» (насильственная мобилизация).

Зеленский впервые прокомментировал конфликт Минобороны и Генштаба ВСУ

Ранее депутат Верховной Рады Мария Мезенцева заявила, что Игорь Клименко отказался от предложенной ему должности министра обороны Украины.