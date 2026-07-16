Экстремальная жара может нанести серьезный удар по энергосистеме США

Директор отдела прогнозов Национальной метеорологической службы США Джон Готтшалк в беседе с РИА Новости заявил, что аномально высокие температуры, которые сохранятся в стране до конца июля, могут привести к серьезным последствиям.

Среди основных рисков он назвал увеличение числа пациентов в отделениях неотложной помощи по всей стране, а также повышенную нагрузку на энергетическую инфраструктуру из-за интенсивной работы кондиционеров.

Кроме того, по словам метеоролога, продолжительный жаркий период способен спровоцировать быстрое наступление засухи и значительно повысить вероятность лесных пожаров. Готтшалк подчеркнул, что текущая ситуация требует повышенного внимания со стороны властей и готовности к оперативному реагированию.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил News.ru, что энергетический кризис в Европе, вызванный аномальной жарой и дефицитом газа, может привести к серьезным экономическим последствиям. Так он прокомментировал сообщения о том, что Франция в начале июля выкачала из подземных хранилищ более 200 млн кубометров газа. По словам Юшкова, текущий отбор топлива из ПХГ носит временный характер и связан с повышенным спросом в жару.